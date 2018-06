Gigantische invasie eikenprocessierupsen

,,We zijn bezig het aantal bestrijdingsploegen uit te breiden van acht naar vijftien", zegt Verhoeven. ,,Op kantoor zijn twee mensen continu bezig met het verwerken van de meldingen en met het plannen van de bestrijding. Het is belangrijk dat mensen de rupsen vooral blijven melden - bij ons of bij hun gemeente - maar we kunnen dus niet overal snel komen." Wie de rupsen in een boom in zijn eigen tuin aantreft, krijgt het advies die hoek van de tuin maar even te mijden. ,,De wachttijd kan zo oplopen tot vier weken."



De sterke groei in de overlast is te wijten aan het warme voorjaar, waardoor de eitjes eerder zijn uitgekomen dan andere jaren. De preventieve bestrijding, waarbij blaadjes met een rupsdodend middel worden bespoten, heeft daardoor vermoedelijk ook minder goed gewerkt. ,,Vorig jaar zag je hier en daar een nest, nu zien we complete lanen met eiken waarbij de rupsen in vrijwel elke boom zitten."