GLK buigt voor felle kritiek op stalen bruggetje Beek: karakteristieke houten leuning komt terug

‘Snelweg­her­rie op een hobbelige B-weg’ in Groesbeek oplossen? Prima, maar wel pas over 10 jaar

9:00 GROESBEEK - De gemeente Berg en Dal wil de snelheid van het verkeer in het buitengebied best verlagen naar 60 kilometer per uur, maar doet dat pas op het moment dat er onderhoud aan de weg gepleegd wordt. In het geval van de Boersteeg-Lagewald kan dat nog wel tien jaar duren.