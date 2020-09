Grapperhaus: daders die man bijna doodtrapten op kermis Groesbeek vrijuit vanwege 'bescherming belangen’

Nood is hoog: Museumpark Oriëntalis gaat dicht voor individue­le bezoeker

1 september HEILIG LANDSTICHTING - Museumpark Oriëntalis in Heilig Landstichting in Nijmegen gaat per 1 oktober dicht voor individuele bezoekers. Door de corona is het bezoek flink teruggelopen waardoor het museum op een tekort afstevent.