Grens dicht voor politie-onderzoek na overval bij pretpark Tivoli in Berg en Dal

Er is met speurhonden en een politiehelikopter gezocht naar de daders. De grensovergang bij Wyler is door de politie afgesloten en alle auto's worden uitgebreid gecontroleerd.

Het zou gaan om twee daders. De eerste is blank en heeft donker haar. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en rond de 40 jaar. De tweede dader is ook blank en een stuk langer, namelijk rond de 1.90 meter. Ook hij is rond de 40 jaar en heeft een slank postuur. Wat er precies is buitgemaakt, is niet bekend.