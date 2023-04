Grens starterslening in Berg en Dal omhoog: nu voor huis tot 3,5 ton

Milieuorga­ni­sa­tie herkent zorgwekken­de bevindin­gen over staat natuur: ‘Provincies moeten aan de slag’

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) kan zich vinden in de adviezen van de Ecologische Autoriteit voor het natuurherstel van vier Natura 2000-gebieden in Limburg en Zuid-Holland. ,,Dit bevestigt ons beeld”, laat voorzitter Johan Vollenbroek desgevraagd weten.