Groen licht voor natuurbegraafplaats op Landgoed Mookerheide

Aantal klachten over gemeente Berg en Dal neemt toe

16 april GROESBEEK - Het aantal klachten over de gemeente Berg en Dal neemt toe. De gemeente kreeg vorig jaar 35 klachten van inwoners; vijftien meer dan in 2017. Het gaat over zaken als niet of onvoldoende reageren op een mailtje, het verstrekken van onjuiste informatie of onheuse behandeling door een ambtenaar.