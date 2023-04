GroenLinks: onderzoek naar monocab op de Keizerlijn Nijmegen-Kleef

NEC aast met opgeleefde Tannane op ontbreken­de scalp: ‘Neem het mezelf kwalijk als we de play-offs niet halen’

NEC aast op de eerste zege op een club uit de traditionele top drie in de eredivisie in jaren. Bij de Nijmeegse club is de hoop gevestigd op Oussama Tannane, die precies op tijd zijn topvorm heeft hervonden.