Groep motorrijders trekt het gas open bij Nijmegen, vijf rijbewijzen afgepakt

Jaap Robben loopt etappe 6 van zijn Market Gar­den-rou­te: Groesbeek – Reichswal­de (D)

25 augustus In Duitsland wordt veel schuld herdacht: Kristallnacht, Volkstrauertag, op 27 januari de bevrijding van Auschwitz en nog veel meer. Elke avond is wel een documentaire of een film op televisie te zien over de oorlog. Maar sinds ik zeven jaar geleden in Duitsland ben gaan wonen, heb ik nog nooit gemerkt dat de bevrijding hier wordt gevierd.