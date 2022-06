Groesbeek is rijk aan kunst- en ‘kitschenaars’

Tijdens de vierde Kunst & Kitschroute, die zaterdag en zondag is gehouden, stelden 38 inwoners hun tuin en atelier open voor bezoekers. Wandelend of fietsend konden zij onderweg van alles bewonderen en kopen: schilderwerken, glaswerk, stoffen, leren voorwerpen, beelden, keramiek en sieraden van glas en metaal.

Sieraden van zilver en plexiglas

In dezelfde tuin had ook Puck Hannessen haar spullen uitgestald. Zij maakt al dertig jaar sieraden van zilver gecombineerd met plexiglas, ebbenhout, rubber , parels en andere stenen maakt. ,,Ik verkoop best wel wat", aldus Hannessen. ,,Ik heb in al die jaren een eigen herkenbare stijl ontwikkeld. Beeldhouwen is ook een grote hobby van me maar daar ben ik de laatste tijd wat minder aan toe gekomen.”