Groesbeek krijgt weer een ouderwetse zeepkistenrace

Zo wilde kastelein Wiel Vink het: met paard en wagen langs het café naar zijn laatste rustplaats in Ooij

3 december OOIJ - Het was zijn wens: om met paard en wagen nog een keer langs café Vink te rijden op weg naar de Hubertuskerk voor zijn uitvaart. En zo gebeurde donderdag. Zondagavond overleed Wiel Vink thuis in zijn woning in Ooij. Hij werd 83 jaar. Hij sukkelde al jaren met zijn gezondheid, maar nadat zijn vrouw Ger hem in januari van dit jaar ontviel, ging het bergafwaarts.