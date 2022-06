Groesbeeks dierendrama: gestolen moeder van dode babykonijntjes teruggebracht, kippen nog spoorloos

Drie weken geen bus in Ooij en Erlecom: ouderen­bond is laaiend

OOIJ - De dorpen Ooij en Erlecom moeten het al twee weken zonder openbaar vervoer stellen. Lijn 80 rijdt niet via beide kernen, vanwege de werkzaamheden aan de Hubertusweg. Die is drie weken lang afgesloten. De bus vervoert normaal gesproken twee keer per uur de passagiers naar Nijmegen of naar Leuth/Millingen.

14 juni