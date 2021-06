Groesbeekse Adele is voor Duitsland: ‘Als de Mannschaft het veld opkomt, gebeurt er iets met me’

Het verdriet van De Horst: ‘Er zitten bloed, zweet en tranen in de muren van die kerk’

6 juni DE HORST - Met het geloof is ook het vertrouwen verdwenen uit De Horst. Vertrouwen in het parochiebestuur en de gemeente. Want ‘hun’ kerk is verkocht aan een buitenstaander, zo treuren de inwoners. En de klok luidt niet meer bij een overlijden.