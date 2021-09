Groesbeekse buurt is bezorgd over ‘alweer een zorginstelling’ aan de Cranenburgsestraat

We hebben het over een woning in aanbouw aan de Cranenburgsestraat in Groesbeek. Het plan is om er een ‘kleinschalige woonvereniging’ onder de naam Villa Cranenburgh in te vestigen. In de villa zullen vier bewoners met behoefte aan dagelijkse begeleiding komen te wonen. De ondersteuning moet geleverd worden door drie vrijwilligers onder toeziend oog van het Leger des Heils. ‘Gespikkeld wonen’ heet dat. Er moet 24/7 iemand van de begeleiding aanspreekbaar zijn, zo blijkt uit een advertentie.