Groesbeekse hal was versierd voor een groot feest, zegt burgemeester: ‘Bar, tafels. Vrolijke boel’

BERG EN DAL - Het had een groot feest moeten worden tijdens de jaarwisseling, in een bedrijfshal in Groesbeek. Zoveel is wel duidelijk, zegt burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal over het feest dat door de politie werd beëindigd nog voor het begon. ,,Dit was geen feestje in de categorie: ‘neem jij een kratje bier mee, ik heb nog een zak chips’.’’