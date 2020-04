Groesbeekse zonnestudio opent in corona-tijd: ‘Ik had geen keuze’

2100 reacties na roof 50 kilo paling, 50 pakjes palingfi­let en apparatuur voor duizenden euro’s

7 april GROESBEEK - Maureen Wijnhoven zat vorige week nog in zak en as, inmiddels is ze misschien wel de blijste mens op de wereld. ‘Ik voel me zo blij, ik kan het niet uitleggen’.