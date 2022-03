Groesbekenaar (38) zwaait met samoeraizwaard op Grote Markt in Bergen op Zoom

De meeste huizen in het Rijk van Nijmegen zijn al voor eigen inwoners

RIJK VAN NIJMEGEN - Een groot deel van de huurders die een nieuwe woning krijgen toegewezen in het Rijk van Nijmegen woont al in die gemeente. In Berg en Dal was dat percentage in 2020 zelfs 49 procent, in Heumen 28 procent. Dat blijkt uit cijfers van Enserve, een stichting die corporaties en gemeenten adviseert en faciliteert bij de verdeling van sociale huurwoningen.

24 maart