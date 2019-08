Groesbekenaar loopt fikse hoofdwond op door val

Meldpunt Japanse duizend­knoop is eerste stap in het uitroeien van deze plant in Berg en Dal

12:34 GROESBEEK - Na de zomervakantie krijgen inwoners van Berg en Dal Ze een ‘meldpunt’ waar zij aan kunnen geven waar de Japanse duizendknoop voorkomt. Het is een eerste stap in het uitroeien van deze woekerende plant die in veel gemeenten voor overlast zorgt en in ons land niet thuis hoort.