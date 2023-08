Grootschalige zoektocht met politiehelikopter naar verwarde man op blote voeten in Loerbeek

COLUMN MARCEL RÖZER ‘Ze keken me angstig aan. Op kamers?’

Daar liepen ze dan. Of nee, ze sjokten. Toen ik maandag de intro-groep docentopleiding Engels zag, kwam ik in een flits terecht in de tijdmachine. De tijd, die alles heelt en kapot maakt, bracht me terug naar 1977.