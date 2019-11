Grote brand verwoest woning in Ooij, vuur na uren onder controle

De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden. Brandweerlieden zijn urenlang bezig met het bestrijden van het vuur. Tegen 21.15 uur is het vuur onder controle. De verwachting is dat de brandweer nog zeker tot 22.15 uur bezig is met nablussen voor het vuur uit is.



Voor de bestrijding van de brand is ook een hoogwerker ingezet. De aanwezige brandweerlieden hebben alles op alles gezet om uitbreiding van het vuur te voorkomen en op die manier ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar de naastgelegen woning. Ook twee naastgelegen woningen zijn ontruimd door de brandweer.



In het pand, dat bewoond wordt door Polen, was een echtpaar met twee kinderen aanwezig. Zij zijn vlak na het uitbreken van het vuur in paniek naar buiten gerend en vertrokken. Ook een andere inwoner is naar buiten gerend. Niemand is gewond geraakt door de vlammenzee. Van naastgelegen woningen zijn de bewoners eveneens thuis. Deze bewoners zijn eveneens hun huis ontvlucht en naar buiten gegaan.