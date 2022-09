Gulle gever maakt komst nieuwe Mookse speeltuinen zeker

MOOK - Het burgerinitiatief om drie speeltuinen in Mook aan te leggen is een belangrijke stap verder: het budget voor alle speeltuinen is vrijwel rond en de vergunningen voor de grote speeltuin aan de Cuijksesteeg zijn definitief.

Het is voor de organisatie een opluchting, laat Katja Heeren van het initiatief Spelen in Mook weten. Het benodigde budget voor de speeltuinen - waarvan er inmiddels een is gerealiseerd - is dankzij een gulle donatie nu vrijwel rond.

,,We hadden onze begroting aan het SamenSpeelFonds gestuurd en die besloot in één klap het laatste gat van 15.000 euro te dichten”, licht ze toe. ,,Daar zijn we enorm blij mee.” De totale kosten lopen tegen een ton.

Verder zijn voor de locatie aan de Cuijksesteeg de vergunningen rond van zowel de gemeente Mook en Middelaar als van het Waterschap Limburg. Het was nodig om bij beide partijen een vergunning aan te vragen omdat een deel van de grond aan de Cuijksesteeg eigendom bleek van het waterschap.

Huur

Overigens heeft dit nog een consequentie waarmee Spelen in Mook geen rekening had gehouden: het waterschap wil dat Spelen in Mook huur voor de grond gaat betalen. Dat zou gaan om 400 euro per jaar. Spelen in Mook hoopt hierover nog afspraken te kunnen maken met het waterschap of de gemeente.

Verder is er nog een laatste aandachtspunt, laat Heeren weten. ,,Dat is de verkeersveiligheid van de Cuijksesteeg, die nu niet echt kindvriendelijk is. Maar dat is aan de gemeente, die dat hopelijk op korte termijn gaat oppakken. De aanleg van de grote speeltuin aan de Cuijksesteeg gaat in elk geval binnenkort beginnen.”

In juni werd al een wat kleinere speeltuin geopend aan de Mortel in Mook, aan de noordkant van de Rijksweg. De speeltuin aan de Cuijksesteeg (ten zuiden van de Rijksweg) wordt een stuk groter. Ook moet er nog een derde speeltuin komen aan de Pr. Bernardstraat.