Half Beek beklad: ‘Geen clubliefde, maar vandalisme’

Eten en Drinken in Groesbeek is drie dagen per week dicht: geen personeel te krijgen

19 juli GROESBEEK/ MALDEN - De vestiging van restaurant Eten en Drinken in Groesbeek is sinds kort op maandag, dinsdag en woensdag gesloten. Er is te weinig personeel. De nieuwe vestiging in Malden is behalve op maandag ook op dinsdag dichtgegaan. Voorlopig tot september.