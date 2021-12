Alles op alles voor rustige oud en nieuw: Marcouch schrijft mogelijke raddraai­ers brief, volop controles tegen geknal in Tiel

Om de jaarwisseling zo rustig mogelijk te laten verlopen, zijn de politie en grote gemeenten in de regio al weken druk in de weer. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem stuurt potentiële raddraaiers of hun ouders een persoonlijke brief om ze te waarschuwen. In Tiel worden ‘zeker in de laatste week van het jaar’ alle boa’s ingezet om overlast tegen te gaan.

28 december