Hans Peters boos omdat BNNVara moordenaars een podium geeft: ‘Een weerzinwekkend idee’

Hans Peters uit Groesbeek is laaiend op BNNVara vanwege het programma Ik heb iemand gedood . Hierin portretteert Filemon Wesselink wekelijks een Nederlander die veroordeeld is wegens moord of doodslag. Afgelopen vrijdag werd de eerste aflevering uitgezonden.

,,Een weerzinwekkend idee", briest Peters, die ook gemeenteraadslid is voor de partij Sociaal Groesbeek. ,,Ik ben vreselijk boos. Het is komende december 59 jaar geleden dat mijn vader vermoord werd. Daar heb ik mijn leven lang last van gehad. Als kind hebben we daardoor bittere armoede gekend en met Vaderdag maakte ik op school een asbak: voor ons mam. Want vader was er niet meer. Die had nu nog gewoon kunnen leven. En dan kunnen die gasten op tv komen vertellen dat ze een moeilijke jeugd hebben gehad. Aan me hoela: die heb ik ook gehad.”