Harrie Derks aangehouden na confrontatie met pedojagers: politie onderzoekt ‘grooming’

GROESBEEK - Harrie Derks uit Groesbeek is door de politie aangehouden in het kader van een onderzoek naar grooming. Dinsdagavond meldde de oud-voorzitter van voetbalclub Achilles ’29 zich op het politiebureau in Nijmegen om aangifte te doen van smaad nadat pedojagers een filmpje van hem op Facebook plaatsten.

‘Op basis van informatie die deze avond bekend werd, is een onderzoek gestart naar grooming. Daarom is de man aangehouden', zo laat de politie weten.



Grooming wordt omschreven als een proces waarbij een dader het vertrouwen wint van een ander met het doel deze seksueel te misbruiken. De term wordt met name gebruikt om de werkwijze van pedofielen te beschrijven.



De politie meldt verder: ‘Op social media circuleren veel berichten en beelden over de zaak. Voor de politie is het van belang te achterhalen of en wat er precies gebeurd is. Dit onderzoek loopt nog volop. Daarom worden verdere mededelingen niet gedaan.'

Afspraak met 14-jarig meisje

Derks werd dinsdag in de val gelokt door pedojagers die hem ergens in Utrecht filmden terwijl hij op weg zou zijn naar een afspraakje met een 14-jarig meisje. Ook werd er online app-verkeer gedeeld over dat afspraakje. Daarvoor maakten de pedojagers een fake-account van het meisje aan.



De mannen zeggen dat ze hem bewust in de val gelokt hebben. ,,Hij zit op een chatsite voor pedo’s. Daar kijken wij ook op en toen hebben we hem benaderd. Hij wilde gewoon afspreken met een 14-jarig meisje. Het is een roofdier”, zegt een van hen.



Ze zeggen gebeld te zijn door de politie. Vrijdag gaan ze al hun bewijsmateriaal aan de politie in Nijmegen overhandigen.

‘In elkaar geknutseld’

Derks zelf ontkent in alle toonaarden. Hij liet deze krant dinsdagavond weten dat de aantijgingen onzin zijn en dat er 'helemaal niks’ is gebeurd.



Hij zou geframed zijn en de appjes zijn volgens hem door de pedojagers in elkaar geknutseld. Hij was dan ook zelf naar de politie in Nijmegen gegaan om aangifte van smaad te doen.



Het hele item over deze kwestie is overigens inmiddels van facebook verwijderd. Volgens de pedojagers is dat door Facebook gedaan. Zij gaan verder met hun jacht: ‘We hebben er net (woensdagmiddag, ThM) eentje gepakt bij de Ikea in Utrecht’, zo lieten ze weten.

Volledig scherm © Venema Media