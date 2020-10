Harrie Derks zit nog vast op verdenking van grooming: ‘Appberichtjes in elkaar geknutseld’

Vogelmaker Jan Hanssen overleden: ‘Pas volgend jaar schieten we op de laatste vogel van Jan’

21 september POD MILOWITZ - In een ziekenhuis in Polen is op 14 september Jan Hanssen, de vogelmaker van schutterij OEV1 (de natte schutterij) uit Millingen en van schutterij BUB uit Beek, overleden. Hanssen is 68 jaar geworden.