Hartverwarmend showbizz- en vriendenafscheid van Leo Lukassen in het Goffertstadion: ‘Mooi was die tijd’

Leo Lukassen was vader en vriend voor zijn artiesten

NIJMEGEN/OOIJ - Elke dag was Leo Lukassen (77) nog te vinden in het kantoor van het artiestenbureau dat hij bijna zestig jaar geleden begon. Maar dinsdag niet. Hij voelde zich niet zo lekker en bleef, zeer tegen zijn gewoonte in, een dagje thuis. In de begin van de avond werd hij getroffen door een acute hartstilstand en overleed.

3 februari