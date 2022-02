Hele carnaval gratis toegangstesten bij De Linde in Groesbeek: staaf in de neus en hup de polonaise in

video Jonge Canadese soldaten die sneuvelden bij bevrijding van Kekerdom geëerd met boek en infobord

KEKERDOM - Negen jonge Canadese soldaten sneuvelden 77 jaar geleden bij de bevrijding van Kekerdom. Een boek over hen is in de maak, en dinsdag kreeg ‘hun’ veldslag een informatiebord op de Duffeltdijk.

9 februari