Herdenkingsplaats voor verongelukte Lieke opgeruimd in overleg met haar familie

Bewoners Hobbemaweg in Groesbeek: ‘laatste oudjaar was een hel’

11:05 GROESBEEK - De Hobbemaweg in Groesbeek wil graag als proef dienen voor een vuurwerkvrije zone. De afgelopen jaarwisseling wordt door bewoners getypeerd als een 'hel': ‘de buurt is in een bizarre nacht terecht gekomen. De autoriteiten waren niet in staat om in te grijpen. Het gevolg was een compleet verziekt oud op nieuw en schade die niet te verhalen is op de veroorzakers. Sommigen hebben tot 3500 euro schade geleden.’