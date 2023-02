‘Het geheim van carnaval’, een ontroerend inkijkje vanuit Groesbeek

Hoeveel betekent carnaval voor mensen, wat doet het met ze? En wat is dat toch met die jaarlijkse geheimzinnigheid rond de nieuwe prins? In Groesbeek is hierover de documentaire Het geheim van carnaval opgenomen, die komende week op televisie komt.

In de film is te zien hoe de 56-jarige Sjon Peters wordt verrast met de vraag of hij dit jaar de scepter wil zwaaien en hoe hij vervolgens (in het geheim) wordt klaargestoomd. Maar ook hoe de andere leden van carnavalsvereniging Net Aecht naar het carnaval toeleven en gordijnen en rolluiken dichtdoen als er jurken en pruiken worden gepast of kostuums worden aangemeten.

Voor Tamino Parren, een van de filmmakers, was de wereld van carnaval niet onbekend. Wél die van de prins. ,,Carnaval is een feest waarbij iedereen gelijk is, maar toch is er een prins die staat voor een zekere hiërarchie. Daar lijkt een soort tegenstrijdigheid in te zitten. Daar waren we nieuwsgierig naar, net als naar de geheimhouding rond de prins.”

Pas aan het einde van de film onthuld

Dat er maandenlang geheimzinnig over de prins wordt gedaan, wordt in de documentaire creatief in beeld gebracht. De makers hebben ervoor gekozen om hem zoveel mogelijk buiten beeld te houden en pas aan het einde van de film te onthullen. Je hoort hem wel praten, maar ziet hem nauwelijks: alleen zijn rug, zijn handen of in een spiegel.

Tegelijk gaat de film over het carnaval zelf en wat het voor de mensen betekent: dansen en zingen, even iemand zijn die je stiekem zou willen zijn of gek kunnen doen zonder dat daar een oordeel over wordt geveld. Maar ook over de saamhorigheid – er zijn vriendschappen voor het leven ontstaan – en de liefde voor de plek waar je vandaan komt.

Ontroerend

Bijzonder om te zien is ook, zonder te veel te willen weggeven, hoeveel het Sjon doet om prins te worden. Eerder dat jaar heeft hij een riskante operatie ondergaan waardoor hij nu anders tegen het leven aankijkt. Tegen zijn bescheiden natuur in heeft hij toch ‘ja’ gezegd tegen het prins worden. Een ontroerende film, ook voor niet-carnavalsvierders.

Het geheim van carnaval is te zien op 14 februari bij Omroep Gelderland.