Het gemis van oma Marian: ‘Als ik hoor hoe moeilijk het is voor de jeugd, sla ik toch effe mijn ogen ten hemel’

Zoals vaker als iets haar raakt of dwarszit, schrijft ze het van zich af. En zo ontstond onderstaande brief. ,,Als een positief signaal", benadrukt ze.



De brief draagt als titel ‘Gemis'. ,,Mijn vriendinnen van het zangkoor heb ik al lang niet gezien. Sinds de zomer kunnen we al niet meer samen zingen. En zo mis ik nog veel meer. Jongeren hebben het zo goed, ze zijn eraan gewend dat alles er altijd is. Wij hebben zo’n jeugd nooit gehad”, zegt Hopman.



,,Waar maken ze zich druk om, vraag ik me dan af. Het komt allemaal weer goed, wat maakt een jaartje uit op een heel leven? We moeten het nemen zoals het is, we moeten door en het onvermijdelijke moet je aanvaarden.”