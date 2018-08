Het huis van Willie verzakt, 'Groningse toestanden' in Groesbeek

Volgens onderzoekbureaus als Fugro en Movaris - nog niet openbaar want onder rechter - zou de conclusie zijn, zegt Kamps' advocaat Cyril Weijers, dat het water onderin de Bosstraat te lang blijft staan. Als dat 25 jaar duurt - in dit geval vanaf het moment dat er gebouwd op de Molenkamp - zou dat kunnen leiden tot aantasting (verweking, ThM) van de fundering met verzakking en scheurvorming tot gevolg.



,,Maar waar het eigenlijk om gaat’’, zegt de raadsman, ,,is dat meneer Kamps zich door de gemeente in de steek gelaten voelt. In eerste instantie werd door de gemeente ontkent dat er knelpunten zijn, maar uit recent beleid blijkt dat er wel degelijk een wateroverlast-probleem is in Berg en Dal. De gemeente doet steeds moeilijk terwijl meneer Kamps verwacht dat er naar een oplossing gezocht wordt.’’



,,Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen huis’’, zegt Kamps. ,,Wat als er een gasleiding breekt? En wat denk je van de buren? Mijn huis is aan de achterkant aan het verzakken. Het is een kwestie van tijd voordat mijn buren 'mee' gaan verzakken. Hoe denk je dat ik me voel?’’



Volgens Kamps weet de gemeente dat het riool voor zijn huis niet (meer) berekend is op de hevige regenbuien. ,,Een eindje verderop komt de Groesbeek omhoog: voer het regenwater daar dan op af. Dan is het probleem waarschijnlijk opgelost.’’



Blijft het probleem van zijn schade. Kamps schat dat hij aan opknapwerkzaamheden en advocaat- en onderzoekskosten al een kleine 40 mille kwijt is, nog afgezien van wat het herstel - als dat kan - van zijn huis gaat kosten. ,,De overheid heeft toch een taak als het om veiligheid van de inwoners gaat? Ja, dit begint hier op 'Groningse' toestanden te lijken.’’



De gemeente laat weten 'geen inhoudelijke uitspraken te doen omdat de rechtszaak nog loopt.' Berg en Dal is voor dit soort zaken verzekerd: 'Iedere gemeente heeft een verplichte aansprakelijkheidsverzekering, zo ook Berg en Dal. Ook de proceskosten worden vanuit deze verzekering betaald.'



De gemeenteraad is niet over deze zaak geïnformeerd. 'We informeren de gemeenteraad niet over iedere klacht of rechtsgang', aldus de zegsman van de gemeente.