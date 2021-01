Het is een mysterie: waarom verdwijnen ieder jaar de schapen uit deze kerststal in Berg en Dal?

In Groesbeek genoten kinderen als Melle (3) van bescheiden vuurwerk

10:54 GROESBEEK – Voor kinderen hoeft vuurwerk niet perse te knallen, dat is afgelopen oud en nieuw wel gebleken in Groesbeek. Er werd in Groesbeek nog flink geknald, ondanks het vuurwerkverbod was er af en toe een behoorlijke cobra te horen.