Het jongerencentrum in Ooij is er eindelijk, nu moeten de jongeren nog komen

Buurt wilde geen containers

Buijs: ,,We zijn twee jaar op zoek geweest naar een plek waar we bijvoorbeeld een container konden neerzetten, maar dat lukte niet. Buurtbewoners hadden altijd bezwaren. Het centrum zou met vrijwilligers gedraaid moeten worden. Uiteindelijk werd de verantwoordelijk ambtenaar zo boos, dat er toch financiële ruimte kwam. Er is nu een jongerenwerker die de activiteiten op woensdag begeleidt.”

Ook voor talentontwikkeling

Dispel is al sinds jaar en dag de naam van het jeugdhonk in Ooij. Lange tijd was het gevestigd in de kelder van dorpshuis de Sprong. ‘Ondanks creatieve opknapbeurten blijft het een beetje behelpen in die kelder’, schreef deze krant al in 2008. ‘De jeugd moet de ruimte delen met andere gebruikers. Door al die beperkingen is er lang niet elke week iets te doen voor jong Ooij.’