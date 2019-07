Het kunstgrasveld van Achilles’29 is nu van de curator

1. Wat is de STAA?

De Stichting Accommodatie Achilles’29 is, aldus curator Eric Looijen, in 2008 opgericht. Via de stichting kon voetbalvereniging Achilles’29 namelijk een BTW-voordeel verkrijgen. Het bestuur van de stichting heeft vier leden: twee namens de grondeigenaren (de familie Derks) en twee van de club.

2. Hoe zit dat met de grondeigenaren?

De grond onder het Achilles-complex is grotendeels - op een kleine strook na - van twee BV’s van de familie Derks. Er zijn verschillende huur- en gebruiksovereenkomsten: voor de grond, voor het voorste deel van het clubhuis, voor de tribune, voor het hoofdveld en nog zo wat. De curator is momenteel aan het bekijken hoe die moeten worden gekwalificeerd en of ze allemaal nog van kracht zijn. Wie huurt van wie en hoe lang lopen die contracten nog?

3. Hoe ontstond het faillissement?

Na de degradatie uit het betaald voetbal in 2017 kwam de Groesbeekse voetbalclub in zwaar weer. De familie Derks, die altijd een belangrijke rol heeft gespeeld, belandde bij de club op een zijspoor. De verhoudingen raakten verstoord. Het nieuwe clubbestuur weigerde zitting te nemen in het bestuur van de STAA. Volgens de curator schrijven de statuten dan voor dat de stichting geliquideerd (faillissement) moet worden. Bovendien weigerde het Achilles-bestuur om nog langer de huur aan de STAA over te maken, waardoor de stichting niet meer aan zijn verplichtingen (huur aan de grondeigenaren Derks) kan voldoen. De club heeft inmiddels toegezegd weer huur te zullen betalen, maar nu aan de curator.

4. Hoeveel schuldeisers zijn er?

Volgens de curator meerdere, onder wie de grondeigenaren. Hij weet nog niet hoe groot de schuld is. Maar: de club zegt, aldus de curator, ook een claim te hebben op de stichting. De club kreeg 349.999 euro subsidie van de gemeente Berg en Dal voor het kunstgrasveld en schoof dat geld door naar de STAA. Op basis daarvan zegt de club een claim te hebben op de STAA, maar de curator heeft de juistheid van die claim nog niet onderzocht.

5. Maar van wie is dat kunstgrasveld dan?

De gemeente heeft naar aanleiding van politieke vragen van de fractie Voor Berg en Dal onderzoek gedaan en komt tot de conclusie dat het kunstgrasveld van de STAA is. De curator deelt die conclusie. In de failliete boedel zitten, aldus de curator, een kunstgrasveld en acht lichtmasten. Die zijn nu dus van hem. Die kan de curator verkopen, al is de vraag natuurlijk aan wie. ,,Dat heeft een zekere waarde’’, zegt hij.

6. Wat gaat er nu gebeuren?

Curator Looijen wil snel met clubbestuur en grondeigenaren om tafel om de plooien glad te strijken. Want die zijn tot elkaar veroordeeld, zegt Looijen. De club heeft een ‘opstalrecht’ op het kunstgrasveld. Dat loopt nog tien jaar en dat moeten de grondeigenaren respecteren. ,,Iedereen zal zijn kaarten op tafel moeten leggen. Ik sluit niet uit dat het dan ook tot een verrekening van de claims kan komen.” De gemeente: ‘Het is de gedeelde verantwoordelijkheid van de vereniging en de grondeigenaren om ervoor te zorgen dat het kunstgrasveld voor voetbal gebruikt kan worden.’