Het natuursucces van de Gelderse Poort wordt geëxporteerd naar de rest van Europa

Als kleine jongen was Wouter Helmer al veel in de natuur te vinden, vaak met zijn broer Jeroen. Vanuit de stad gingen ze naar de Ooijpolder of de bossen in de omgeving om vogels en andere dieren te spotten. ,,Ik studeerde af in 1986 en wilde iets met natuurbescherming gaan doen. Maar ik ging meteen plat op mijn bek. De sfeer was zo pessimistisch, er werd alleen maar gesproken over zure regen. De bossen gingen dood. Er was een verlangen naar de natuur van vroeger en mensen kregen een schuldgevoel aangepraat over de teloorgang van de natuur. Ik kon daar niet tegen, ik ben een optimistisch mens. Verder deed ik onderzoek naar vleermuizen en liep ’s nachts in het bos rond te dolen. Hartstikke leuk maar ik wist: hier gaan we de wereld niet mee verbeteren.”