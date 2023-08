Het nieuwe pannenkoekenrestaurant van Leuth gaat bijna open en zo ziet het eruit

foto's Dit zijn jullie inzendin­gen van de leukste katten op Wereldkat­ten­dag 2023

Het is vandaag internationale kattendag 2023. De dag waarop sinds 2002 kattenliefhebbers hun katten of poezen extra in de watten leggen. Het is een soort dierendag maar dan alleen voor katten. Heb jij je kat ook een extraatje gegeven vandaag?