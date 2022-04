Het nieuwe wapen tegen de jeukalg in het Wylerbergmeer: het ‘meerbericht’

VIDEO Verwarring bij bezoekers over blauwalgen in Wylerberg­meer

BEEK - Is er nou wel of niet blauwalg in het Wylerbergmeer in Beek? En kunnen jij en je kinderen er zwemmen zonder jeuk te krijgen of last van darmproblemen? Op de oevers van de aantrekkelijke recreatieplas kon de verwarring niet groter zijn deze zaterdagmiddag.

30 juni