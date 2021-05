Het water staat aan de lippen: Vrijheidsmuseum in Groesbeek start steunactie

NIJMEGEN - Het water staat het Vrijheidsmuseum in Groesbeek aan de lippen. Het moment dat rekeningen niet meer betaald kunnen worden is akelig dichtbij. Daarom is de crowdfundingsactie ‘Kom op voor het Vrijheidsmuseum’ gestart. Directeur Wiel Lenders: ,,We willen niet vleugellam raken, vlak voor het moment dat we weer open mogen.”