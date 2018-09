Hier investeert de 'grootste koeienboer ter wereld' nu zijn miljoenen

VIDEO Dit 'belletje' klinkt voor 12 miljoen vrouwen

0:32 GROESBEEK - Het was een bescheiden 'pingel' in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek maandagmiddag. Maar eigenlijk was dat ook precies wat koningin Juliana in 1952 bedoelde toen zij Harry Truman, president van de Verenigde Staten, een zilveren belletje gaf met de boodschap 'iedere stem telt'.