‘Hippe camping’ Bij Ons is vintage, retro, speels en kneuterig tegelijk: ‘Alles wat je ziet door ons bedacht en gemaakt’

Tributefes­ti­val Groesbeek bezint zich op alterna­tief: ‘Al 6000 kaartjes verkocht’

2 augustus GROESBEEK - Ben Wijnhoven van De Wolfsberg in Groesbeek zit in zak en as nu blijkt dat er voor het Tributefestival slechts 750 mensen per dag mogen worden toegelaten. ,,We hebben al 6000 kaartjes verkocht”, zo verzucht Wijnhoven.