Hochbetrieb op nieuw snelfietspad Kleef-Nijmegen

Vertrekpunt

De Radschnellweg begint in het centrum van Kleef pal naast de Hochschule. Daar is ook het vertrekpunt van de draisine (fietslorrie) over het spoortje naar Kranenburg/Groesbeek. De aanleg van het fietspad is snel gerealiseerd. In 2016 ontstond het idee, in 2017 werd het plan door de procedures geloodst en in 2018 werd met de aanleg begonnen.