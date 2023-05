Fanfare Wilhelmina Groesbeek sluit jubileum weekend af met grandioos concert

Muziekliefhebbers stonden zondagmorgen in de rij te wachten om in de feesttent te komen om te gaan genieten van het jubileumconcert vanwege het 125-jarig bestaan van fanfare Wilhelmina in Groesbeek. Dit concert was het slot van een succesvol jubileumweekend.