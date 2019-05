‘Hoe kan het dat patiënt twee uur op straat moet liggen?’

Van der Velden stelt deze vraag naar aanleiding van de val van dorpsgenoot Rob Boom - hij heeft al 27 jaar een spierziekte - op dinsdag 2 april op het plein voor de ‘natte tent’ in Millingen. Boom viel in een bocht uit zijn scootmobiel. 112 werd gebeld, maar er kwam geen ambulance.



Wel kwam een dokter van de nabijgelegen huisartsenpost. Die gaf Boom een spuitje tegen de pijn en, aldus Van der Velden, belde een taxi. Uiteindelijk, anderhalf uur later, kwam er een voor rijden om Rob Boom naar het ziekenhuis te brengen. De taxi moest uit Kleef komen. Boom bleek een scheurtje in het sleutelbeen te hebben opgelopen en kon later op de avond weer naar huis. Twee toevallig passerende boa’s zijn bij Boom gebleven terwijl hij op de taxi wachtte.



Pijn

,,Ik heb nog nooit zoveel pijn gehad. Ik was op weg naar de bank, in een bocht klapte de scootmobiel om en ik viel eruit. Kwam op mijn schouder terecht. Eerst zou er een ambulance komen, toen moest ik met een taxi. In het ziekenhuis zijn foto’s gemaakt. Later heeft mijn zwager me opgehaald. Maar als je zo op straat ligt, dan moet er toch vervoer beschikbaar zijn?”, zei Boom toen in deze krant.



Van der Velden heeft even overwogen om Boom zelf naar het ziekenhuis te brengen. ,,Maar als we hem aanraakten, gilde hij van de pijn. We durfden hem niet op te tillen. Dat kon pas later, nadat het spuitje van de dokter begon te werken. Maar toen zou er een taxi aankomen.”



Van der Velden vraagt het college nu ook ‘welke acties u wilt en kunt ondernemen om dit in de toekomst te voorkomen?’ De Veiligheidsregio, waaronder ook de ambulancedienst valt, liet deze krant eerder weten ‘niet te kunnen communiceren over individuele gevallen. Niet als ze opgehaald worden en evenmin als ze niet opgehaald worden.’



Burgemeester en wethouders hebben 30 dagen de tijd om te reageren.