Hoge Raad gaat het mysterieuze optreden OM in kopschopzaak op Groesbeekse kermis onderzoeken

Sneller overkap­ping horecater­ras in Berg en Dal

21 oktober BERG EN DAL - Horecaondernemers in de gemeente Berg en Dal kunnen binnen vier weken toestemming krijgen hun terras te overkappen. De gemeente heeft besloten de aanvraagprocedure te versnellen. Kostte het in orde maken van de papierwinkel eerst twee maanden, dat is nu teruggebracht tot een maand. Ook mogen de ondernemers die hun terrassen eerder uitbreidden, de extra tafels en stoelen langer laten staan. Tot 1 mei volgend jaar, dat was 1 november.