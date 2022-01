Hond schrikt van vuurwerk en bijt bovenlip af van baasje Bram (12): ‘Misschien blijft hij voor altijd verminkt’

‘Mooiste ooievaars­nest van het land’ in Kekerdom valt om

KEKERDOM - Het populaire ooievaarsnest in de uiterwaarden van Kekerdom, bij de kerk, is in de nacht van maandag op dinsdag omgevallen. Het terrein waar de paal staat opgesteld loopt regelmatig vol bij hoogwater en daardoor is het hout gaan rotten.

4 januari