Honderden goudvissen in de Groesbeek

Het is niet voor het eerst dat water in een dorps- of stadscentrum wordt verlevendigd met een school vissen. Probleem is alleen dat het van de wet niet mag.

Goudvissen worden beschouwd als 'invasieve exoten', dieren die hier niet thuis horen en schade kunnen aanrichten aan het milieu waarin ze terecht komen. De vissen komen oorspronkelijk uit Azië. Andere voorbeelden zijn het rivierkreeftje en de roodwangschildpad die nog wel eens, als hij te groot is geworden voor het aquarium, afgezet wordt bij een vijver.

Gevangen vissen

In 2016 moesten enkele ondernemers in Veenendaal daarom met schepnet de Brouwersgracht in die plaats in. Zij hadden daarin ruim tweehonderd goudvissen en goudwindes uitgezet. De goudwindes mochten blijven, maar de goudvissen moesten zij er weer uit halen. Eerder dit jaar gebeurde hetzelfde bij de Jansbeek in het Arnhemse centrum. Ook daar moesten uitgezette goudvissen weer gevangen worden. Een poging om dat voor elkaar te krijgen leverde, met hulp van een flink aantal vrijwilligers, uiteindelijk vier gevangen vissen op.