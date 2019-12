Hondje op oudejaarsavond doodgereden in Groesbeek

Het knalt weer traditiege­trouw in Ooij

31 december OOIJ - De knal klinkt en dreunt af en toe na. Want zo gaat dat bij carbidschieten, een traditie in Ooij. Het is het enige dorp in de gemeente Berg en Dal waar de melkbussen spreken. Sinds jaar en dag gebeurt dat aan de Speulplek aan de Rietlanden. Vlakbij woningen, maar klachten zijn daarover nooit binnengekomen.