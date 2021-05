Hoveniers van de vrijheid op Canadese begraafplaats: ‘Soms vragen mensen of wij weten waar opa ligt’

Ze weten het zeker. Ze blijven hier werken tot aan hun pensioen. Want als een hovenier al eer van zijn werk heeft, is het hier, op de plek waar 2619 gesneuvelde soldaten, overwegend Canadezen, hun laatste rustplaats vonden. Tot in eeuwigheid, want deze graven worden nimmer geruimd.



Dat er mensen op hen afkomen en, diep onder de indruk van hoe het eruitziet, zeggen: ‘Thank you’. ,,Ik heb hier een keer een veteraan gesproken die precies kon aanwijzen waar zijn glider was geland”, zegt Paul van de Horst. Want de hoveniers vervullen bij tijd en wijle ook een beetje een gidsfunctie. ,,Soms vragen mensen of wij weten waar opa ligt”, zegt Patrick Thijssen.



Ze zijn met zijn zevenen. Dennis Voermans uit Millingen, Jeroen Storteler uit Mook en Patrick Thijssen, Michel Rouw, Marcello Jacobs, Paul van der Horst en Bas Janssen uit Groesbeek. Alex Kalma uit Steenwijk is coördinator, ook elders. Ze hebben ook de militaire begraafplaatsen in Venray, Overloon, Mook, Milsbeek en in Nijmegen (Jonkerbos) onder hun hoede.