Hubertusweg twee weken dicht, daarna de N840

OOIJ/LEUTH - De Hubertusweg tussen de afslag Kerkdijk en Persingensestraat wordt vanaf maandag 30 mei twee weken afgesloten. In die tijd wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Het is nog maar het begin van werkzaamheden in de Ooijpolder, want ook aan de route van Beek naar Leuth, de N840, wordt vanaf de zomer tot aan het eind van het jaar gewerkt.

Bij de eerste werkzaamheden, die op 30 mei beginnen, worden automobilisten tussen Ooij en Beek omgeleid via de Thornsestraat, Duffeltdijk en Erlecom. In dat lintdorp, waar een adviessnelheid van 30 kilometer per uur geldt, wordt het dus een stuk drukker. De werkzaamheden worden sinds deze week aangekondigd met informatieborden langs de weg. Veel polderbewoners die de borden zagen, werden erdoor verrast. Het fietspad langs de Hubertusweg blijft wel begaanbaar, dus scholieren kunnen hun gebruikelijke route blijven volgen.

Sluipen via de dijk

Voor gemotoriseerd verkeer dat vanuit Ooij naar Nijmegen wil rijden, zijn geen speciale omleidingsroutes aangegeven. Ook zij kunnen de omweg via Erlecom nemen, maar het ligt misschien meer voor de hand om dwars door de polder of via de Ooijse Bandijk te sluipen. Ook daar zal het twee weken lang dus een flink stuk drukker zijn dan normaal.

Volledig scherm Borden op de Hubertusweg in Ooij kondigen de eerste stremming van twee weken aan © DG

In de zomer gaat de provincie Gelderland met groot onderhoud beginnen aan de N840 tussen Beek en Leuth. Dat wordt een grote operatie die al enkele jaren geleden werd aangekondigd. Tot in de maand december wordt er onder meer gewerkt aan nieuw asfalt, nieuwe riolering, groot onderhoud aan de brug over ’t Meertje en een nieuwe fietsoversteek bij de Thornsche Molen en op de Kapitteldijk. Op dit moment loopt de aanbesteding voor een aannemer. Pas later wordt bekend hoe groot de hinder zal zijn voor het verkeer op deze ‘aorta van de Ooijpolder’.

Complete reconstructie van Thornsestraat

Naar verwachting start half augustus de complete reconstructie van de N840. De provincie wil de route veiliger maken en meteen de riolering vernieuwen. Al het bestaande asfalt wordt verwijderd en er komt uiteindelijk een nieuwe laag op. Er komt nieuwe belijning: een dubbele streep die aangeeft dat ver over het hele traject niet ingehaald mag worden. Alleen langzame voertuigen zoals tractoren mogen gepasseerd worden.

De brug over het ’t Meertje krijgt een grote opknapbeurt. Er wordt een nieuwe damwand geslagen en er komt een nieuwe leuning. In de bocht in de Kapitteldijk wordt de fietsoversteek aangepast. Uit tellingen in 2018 kwam naar voren dat op de Kapitteldijk elke dag zo’n 100 tot 190 fietsers oversteken in die bocht in de richting Zyfflich, onder wie veel scholieren die naar Groesbeek rijden. Boven op de dijk krijgen de fietsers meer ruimte om zich op te stellen, zodat ze goed naar twee kanten kunnen kijken of er verkeer over de dijk rijdt. Bij de Thornsche Molen worden de auto’s die van heet parkeerterrein af komen en het fietsverkeer van elkaar gescheiden. Door de middenberm te verbreden, wordt zo een nieuwe fietsoversteek gecreëerd.

Twee nieuwe zebrapaden in Leuth

In het dorp Leuth komen er twee nieuwe zebrapaden: bij het Kerkplein en bij de Vriendenkring. Verder komen er permanent borden te staan die de snelheid van de passerende auto’s laten zien. Uit proeven blijkt dat automobilisten daardoor minder hard rijden.