Huis kopen over de grens is populair door gekte in eigen land: ‘Categorie tot 3 ton is zo weg’

Lintjes in Berg en Dal: Waar blijven de vrouwen?

22 mei GROESBEEK - In Berg en Dal was de recente lintjesregen een louter mannelijke aangelegenheid. Het had Zijne Majesteit de Koning behaagd om zes mensen te eren met een koninklijke onderscheiding, maar dat waren wel allemaal mannen. ‘Waar blijven de vrouwen?’, zo vraagt Berg en Dal zich nu af.